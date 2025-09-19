El tiempo en Écija: previsión meteorológica para hoy, viernes 19 de septiembre

El día de hoy, 19 de septiembre de 2025, Écija se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 08:05. A medida que avance el día, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo en la tarde, con valores que oscilarán entre los 28°C y 36°C, siendo la temperatura más alta registrada a las 14:00.

La humedad relativa comenzará en un 39% a la medianoche, aumentando gradualmente hasta alcanzar un 67% a las 05:00. Sin embargo, a medida que las temperaturas suban, la humedad comenzará a descender, situándose en un 24% hacia la tarde. Esto puede generar una sensación de calor intenso, especialmente durante las horas centrales del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople del sur, con velocidades que variarán a lo largo del día. En las primeras horas, la velocidad del viento será de 15 km/h, aumentando a 22 km/h en la tarde. Las ráfagas más fuertes se registrarán entre las 14:00 y las 16:00, alcanzando hasta 41 km/h. Esto podría generar un ambiente algo ventoso, especialmente en áreas abiertas.

A lo largo del día, el cielo experimentará un cambio gradual. Aunque las primeras horas se mantendrán despejadas, a partir de la tarde se espera un aumento en la nubosidad, con la aparición de nubes altas y un cielo más cubierto hacia la noche. Sin embargo, no se anticipan precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante la mayor parte del día, con un leve aumento a un 10% entre las 14:00 y las 20:00, aunque sin expectativas de tormentas.

La puesta de sol se producirá a las 20:22, marcando el final de un día caluroso y mayormente soleado. A medida que caiga la noche, las temperaturas comenzarán a descender, ofreciendo un alivio del calor diurno. En resumen, hoy en Écija se disfrutará de un tiempo cálido y mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda mantenerse hidratado y protegido del sol durante las horas más calurosas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-18T21:07:12.