El tiempo en Coria del Río: previsión meteorológica para hoy, viernes 19 de septiembre

El día de hoy, 19 de septiembre de 2025, Coria del Río se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto de nubes altas, lo que dará un aspecto grisáceo al ambiente, aunque no se esperan precipitaciones significativas. La probabilidad de lluvia es nula durante la mayor parte del día, con un leve aumento en la tarde, pero sin indicios de tormentas.

Las temperaturas oscilarán entre los 27°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 36°C en las horas más cálidas de la tarde. Este aumento en la temperatura puede generar una sensación de bochorno, especialmente en combinación con la humedad relativa que se mantendrá en torno al 31% por la tarde, lo que podría hacer que el calor se sienta más intenso. Por la mañana, la humedad será más alta, alcanzando hasta un 66%, lo que podría resultar en un ambiente algo pesado.

El viento soplará desde el oeste a una velocidad moderada, alcanzando ráfagas de hasta 27 km/h en las horas pico. Esto proporcionará algo de alivio ante el calor, especialmente en las horas de la tarde, cuando el viento puede ayudar a mitigar la sensación térmica. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones ante el calor, especialmente aquellos que realicen actividades al aire libre.

A medida que avance la tarde, el cielo seguirá cubierto, pero se espera que las nubes altas no impidan la visibilidad del sol en ciertos momentos. La temperatura comenzará a descender hacia la noche, alcanzando unos 30°C a las 22:00 horas, lo que permitirá un ambiente más fresco para disfrutar de la velada.

En resumen, el día en Coria del Río se caracterizará por un tiempo cálido y nublado, con temperaturas elevadas y un viento moderado que ofrecerá algo de alivio. No se anticipan lluvias, lo que permitirá que los planes al aire libre se desarrollen sin inconvenientes, aunque se aconseja mantenerse hidratado y protegerse del sol durante las horas más calurosas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-18T21:07:12.