El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, viernes 19 de septiembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Córdoba según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 19 de septiembre de 2025, Córdoba se presentará con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán poco nubosos, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada con temperaturas agradables. A las 00:00 horas, la temperatura se situará en 27 grados , descendiendo gradualmente a lo largo de la mañana hasta alcanzar los 20 grados a las 08:00 horas.
A medida que avance el día, se espera que las temperaturas continúen su descenso, alcanzando un máximo de 37 grados a las 15:00 horas. La humedad relativa también jugará un papel importante, comenzando en un 35% y aumentando a medida que el día avanza, alcanzando un 75% en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación de calor más intensa, especialmente durante las horas pico.
El cielo se mantendrá mayormente despejado hasta la tarde, cuando se prevé un aumento en la nubosidad, con la aparición de nubes altas a partir de las 17:00 horas. Sin embargo, no se anticipan precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante la mayor parte del día, aumentando ligeramente a un 10% entre las 14:00 y las 20:00 horas, aunque sin expectativas de tormentas.
El viento será otro factor a considerar, con ráfagas que oscilarán entre 3 y 20 km/h a lo largo del día. Las direcciones del viento variarán, predominando del sur y suroeste, lo que podría aportar un ligero alivio a las altas temperaturas, especialmente en las horas más calurosas de la tarde.
A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 26 grados a las 23:00 horas. El cielo se mantendrá cubierto en las últimas horas del día, pero sin indicios de lluvias. La puesta de sol se producirá a las 20:20 horas, marcando el final de un día cálido y mayormente soleado.
En resumen, Córdoba disfrutará de un día cálido con cielos despejados y un leve aumento en la nubosidad hacia la tarde. Las temperaturas serán elevadas, pero el viento podría ofrecer un respiro en los momentos más calurosos. Se recomienda a los ciudadanos mantenerse hidratados y protegerse del sol durante las horas pico.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-18T21:07:12.
