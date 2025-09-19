El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, viernes 19 de septiembre

El día de hoy, 19 de septiembre de 2025, Castilleja de la Cuesta se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde la madrugada, el cielo estará cubierto de nubes altas, lo que se mantendrá hasta la mañana, cuando se espera que el cielo permanezca poco nuboso en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, las nubes altas volverán a hacer acto de presencia, especialmente durante la tarde y la noche.

Las temperaturas oscilarán entre los 22 y 34 grados . La mañana comenzará con un ambiente cálido, alcanzando los 27 grados a las 00:00 horas y descendiendo ligeramente a 26 grados a la 01:00. A medida que el día avance, se prevé que las temperaturas alcancen su punto máximo a las 14:00 horas, donde se espera un calor intenso de hasta 34 grados. Sin embargo, hacia la tarde y la noche, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 29 grados a las 22:00 horas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 52% a la medianoche y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 64% a las 05:00 horas. A lo largo del día, la humedad irá disminuyendo, llegando a un 37% a las 20:00 horas, lo que podría generar una sensación de calor más intenso durante las horas más cálidas.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 14 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 26 km/h a las 15:00 horas. Este viento moderado contribuirá a la sensación térmica, especialmente en las horas más calurosas del día.

No se prevén precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia es prácticamente nula durante todo el día. Las condiciones climáticas se mantendrán estables, sin riesgo de tormentas, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones.

En resumen, Castilleja de la Cuesta experimentará un día cálido y mayormente nublado, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde y un viento moderado que ofrecerá algo de alivio ante el calor. La ausencia de precipitaciones y la baja probabilidad de tormentas hacen de este un día ideal para disfrutar de la localidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-18T21:07:12.