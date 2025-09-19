El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, viernes 19 de septiembre

El día de hoy, 19 de septiembre de 2025, se espera en Cartaya un tiempo mayormente estable, con temperaturas agradables que oscilarán entre los 23 y 32 grados a lo largo del día. La jornada comenzará con un ambiente poco nuboso en las primeras horas, lo que permitirá disfrutar de un inicio de día soleado. A medida que avance la mañana, las nubes altas comenzarán a dominar el cielo, aunque no se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero durante todo el día.

La temperatura alcanzará su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 32 grados. Sin embargo, a medida que se acerque la tarde, se espera un ligero descenso, con temperaturas que rondarán los 30 grados hacia las 20:00 horas. La humedad relativa será variable, comenzando en un 81% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta alcanzar un 54% por la tarde, lo que contribuirá a una sensación de calor moderada.

El viento soplará desde el sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 12 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 22 km/h, lo que podría proporcionar un alivio ante las altas temperaturas. A lo largo de la tarde, el viento se suavizará, lo que permitirá disfrutar de un ambiente más tranquilo.

En cuanto a la visibilidad, se espera que sea buena durante todo el día, lo que facilitará actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable que los ciudadanos se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más calurosas, especialmente entre las 14:00 y 17:00 horas, cuando el calor puede ser más intenso.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes altas dispersas. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 12 grados hacia la medianoche, lo que permitirá un descanso reparador tras un día cálido. En resumen, el tiempo en Cartaya para hoy se presenta favorable, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un ambiente cálido y sin riesgo de lluvias.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-18T21:07:12.