El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, viernes 19 de septiembre

El día de hoy, 19 de septiembre de 2025, Carmona se despertará con un tiempo mayormente despejado, aunque se espera que a lo largo de la jornada se presenten algunas nubes altas. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 28 grados , descendiendo gradualmente a medida que avanza el día. Para el mediodía, se prevé que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 34 grados, lo que sugiere un ambiente cálido y soleado.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 47% por la mañana y disminuyendo a un 29% hacia la tarde. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, por lo que se recomienda a los habitantes de Carmona que se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más calurosas del día.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el suroeste a una velocidad de 13 km/h en las primeras horas, aumentando a 20 km/h hacia la tarde. Esta brisa puede ofrecer un alivio temporal del calor, especialmente durante las horas pico. Sin embargo, se anticipa que el viento se vuelva más suave hacia la noche, con velocidades que rondarán los 6 km/h.

La probabilidad de precipitación es prácticamente nula durante todo el día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. Sin embargo, hacia la tarde, existe una ligera posibilidad de tormentas, con un 10% de probabilidad entre las 14:00 y las 20:00 horas, aunque es poco probable que se materialicen.

A medida que el sol se ponga, alrededor de las 20:24, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 22 grados por la noche. La humedad aumentará ligeramente, lo que podría hacer que la noche se sienta un poco más fresca y agradable.

En resumen, el día de hoy en Carmona se presenta como una jornada mayormente soleada y cálida, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Con temperaturas que alcanzarán los 34 grados y un viento moderado, se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones ante el calor y aprovechen el buen tiempo antes de que el tiempo cambie en los próximos días.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-18T21:07:12.