El tiempo en Camas: previsión meteorológica para hoy, viernes 19 de septiembre

El día de hoy, 19 de septiembre de 2025, en Camas, se espera un tiempo mayormente estable, con temperaturas que oscilarán entre los 22 y 35 grados a lo largo del día. La jornada comenzará con nubes altas durante las primeras horas, pero a medida que avance la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, lo que permitirá que el sol brille con fuerza, especialmente en las horas centrales del día.

La temperatura alcanzará su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 35 grados. Sin embargo, a medida que se acerque la tarde, se espera un ligero descenso, con temperaturas que rondarán los 31 grados hacia las 21:00 horas. La humedad relativa será variable, comenzando en un 52% por la mañana y descendiendo hasta un 25% en las horas más cálidas, lo que podría generar una sensación de calor más intensa.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará principalmente del norte y del suroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 18 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, especialmente entre las 14:00 y las 16:00 horas, cuando se prevé que el viento alcance su máxima intensidad. Esto podría proporcionar un alivio temporal del calor, aunque no se esperan condiciones de tormenta ni precipitaciones a lo largo del día.

La probabilidad de lluvia es prácticamente nula, con un 0% de posibilidad durante la mayor parte del día. Sin embargo, se prevé un ligero aumento en la probabilidad de tormentas hacia la tarde, aunque se mantiene en un 10% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Esto sugiere que, aunque el tiempo será mayormente seco, no se puede descartar completamente la posibilidad de algún chubasco aislado.

A medida que se acerque la noche, el cielo se cubrirá de nuevo con nubes altas, y las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 22 grados hacia la medianoche. La visibilidad será buena durante todo el día, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable para actividades al aire libre.

En resumen, el día en Camas se presenta como una jornada cálida y mayormente soleada, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un tiempo estable y sin previsión de lluvias significativas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-18T21:07:12.