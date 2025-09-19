El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, viernes 19 de septiembre

El día de hoy, 19 de septiembre de 2025, se espera en Cabra un tiempo mayormente estable y cálido. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 27 grados , con un ligero descenso a lo largo del día, alcanzando un máximo de 35 grados en las horas centrales. Este calor será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 16% y el 57%, lo que podría generar una sensación térmica más intensa en las horas de mayor temperatura.

El cielo se presentará mayormente poco nuboso durante la mañana, con algunas nubes altas que comenzarán a aparecer a medida que avance el día. A partir de la tarde, se espera un incremento en la nubosidad, con periodos de nubes altas y momentos de cielo cubierto, especialmente hacia la noche. Sin embargo, no se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero a lo largo de todo el día.

El viento soplará predominantemente del sur y suroeste, con velocidades que variarán entre 4 y 21 km/h. En las primeras horas, el viento será más suave, pero se intensificará a medida que avance la tarde, alcanzando rachas de hasta 39 km/h. Esto podría generar una sensación de frescor en comparación con las altas temperaturas, especialmente en las zonas más expuestas.

A lo largo del día, la temperatura irá disminuyendo gradualmente, con valores que se mantendrán en torno a los 30 grados por la tarde y descendiendo a 25 grados hacia la noche. La combinación de calor y viento podría hacer que las actividades al aire libre sean agradables, aunque se recomienda precaución ante la exposición prolongada al sol, especialmente durante las horas más calurosas.

La salida del sol se producirá a las 08:02, mientras que el ocaso será a las 20:19, lo que permitirá disfrutar de una larga jornada de luz. En resumen, se prevé un día cálido y mayormente despejado en Cabra, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta las recomendaciones de hidratación y protección solar.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-18T21:07:12.