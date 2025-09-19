El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, viernes 19 de septiembre

El día de hoy, 19 de septiembre de 2025, Las Cabezas de San Juan experimentará un tiempo mayormente estable, con temperaturas que oscilarán entre los 21 y 37 grados a lo largo del día. La jornada comenzará con un ambiente cálido, alcanzando los 25 grados a las 00:00 horas y descendiendo gradualmente a 21 grados en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera un aumento significativo en la temperatura, alcanzando un pico de 37 grados a las 16:00 horas.

El cielo presentará una variedad de condiciones a lo largo del día. En las primeras horas, se observarán periodos de poco nuboso y nubes altas, lo que permitirá que el sol brille con fuerza. Sin embargo, a medida que se acerque la tarde, el cielo se tornará más cubierto, especialmente entre las 14:00 y las 18:00 horas, cuando se prevé que la nubosidad aumente considerablemente. A pesar de esta cobertura, no se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 73% a medianoche y disminuyendo a un 60% hacia las 09:00 horas. Sin embargo, a medida que las temperaturas aumenten, la humedad se estabilizará en torno al 41% por la tarde, lo que podría generar una sensación de calor más intensa.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas moderadas a lo largo del día. En las primeras horas, el viento soplará del oeste a 7 km/h, aumentando a 10 km/h del noroeste en la mañana. Durante la tarde, se espera que el viento sople del sur a velocidades que alcanzarán hasta 25 km/h, lo que podría proporcionar algo de alivio ante las altas temperaturas.

La probabilidad de tormentas es mínima, con un 5% de posibilidad entre las 14:00 y las 20:00 horas, aunque no se prevén eventos significativos. La visibilidad será buena, permitiendo disfrutar de un día soleado, aunque con un cielo más nublado hacia la tarde.

En resumen, hoy será un día cálido y mayormente seco en Las Cabezas de San Juan, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen precauciones ante el calor intenso de la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-18T21:07:12.