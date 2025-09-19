El tiempo en Bormujos: previsión meteorológica para hoy, viernes 19 de septiembre

El día de hoy, 19 de septiembre de 2025, Bormujos se presenta con un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes que, aunque no generarán precipitaciones, aportarán una atmósfera fresca y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 22 y 35 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, donde se espera que el termómetro marque 35 grados a las 17:00 horas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 52% por la mañana y descendiendo hasta un 28% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la sensación térmica podría ser más llevadera gracias a la presencia de nubes que mitigarán la radiación solar directa.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que variarán entre 6 y 14 km/h. Las rachas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 27 km/h, lo que podría generar una ligera brisa refrescante, especialmente en las áreas al aire libre. Esta combinación de viento y nubes altas contribuirá a que la sensación térmica no sea tan agobiante como podría esperarse en un día soleado de septiembre.

La probabilidad de precipitación es prácticamente nula, con un 0% de posibilidad durante la mayor parte del día. Sin embargo, se prevén ligeras probabilidades de tormenta en la tarde, aunque estas son mínimas y no se anticipan eventos significativos que puedan alterar la tranquilidad del día.

A medida que avance la tarde, el cielo se mantendrá cubierto, pero se espera que las nubes altas permitan algunos claros, especialmente hacia el ocaso, que se producirá a las 20:26 horas. Esto ofrecerá una oportunidad para disfrutar de un atardecer pintoresco, aunque la luz solar será menos intensa que en días despejados.

En resumen, Bormujos experimentará un día cálido y nublado, ideal para actividades al aire libre, siempre que se tomen precauciones ante el calor. La combinación de temperaturas elevadas, humedad moderada y viento suave hará que la jornada sea agradable, permitiendo disfrutar de la belleza del entorno sin el agobio del sol directo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-18T21:07:12.