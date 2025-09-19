El tiempo en Bailén: previsión meteorológica para hoy, viernes 19 de septiembre

El día de hoy, 19 de septiembre de 2025, Bailén se verá afectado por un tiempo mayormente estable, con temperaturas que oscilarán entre los 24 y 39 grados a lo largo del día. La jornada comenzará con un ambiente cálido, alcanzando los 29 grados a las 00:00 horas y descendiendo gradualmente a 24 grados hacia la tarde. La temperatura alcanzará su punto máximo a las 15:00 horas, donde se prevé que llegue a los 39 grados, lo que podría generar una sensación de calor intenso.

En cuanto a la humedad relativa, se espera que se mantenga en niveles moderados, comenzando en un 30% a la medianoche y descendiendo hasta un 15% en las horas más cálidas del día. Esto sugiere que, aunque las temperaturas serán elevadas, la baja humedad podría hacer que el calor sea más tolerable para los habitantes de Bailén.

El cielo estará mayormente despejado durante la mañana, con algunas nubes altas que comenzarán a aparecer a partir de las 07:00 horas. A medida que avance el día, se espera que el cielo se cubra parcialmente, con un aumento en la nubosidad hacia la tarde y la noche. A partir de las 17:00 horas, el cielo se tornará cubierto, y se prevé que las nubes altas dominen el panorama hasta el final del día.

En lo que respecta al viento, se anticipa que soplará de dirección variable, predominando del oeste y suroeste en las primeras horas, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 10 km/h. A medida que el día avance, el viento se intensificará, alcanzando rachas de hasta 40 km/h en la tarde, lo que podría generar una sensación de frescura en medio del calor.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que los residentes pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad será buena, y las condiciones climáticas son ideales para disfrutar de un día en familia o con amigos.

En resumen, Bailén experimentará un día cálido y mayormente soleado, con un aumento en la nubosidad hacia la tarde y un viento moderado que proporcionará algo de alivio del calor. Es un día propicio para disfrutar de actividades al aire libre, siempre recordando mantenerse hidratado y protegido del sol.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-18T21:07:12.