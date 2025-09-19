El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, viernes 19 de septiembre

El día de hoy, 19 de septiembre de 2025, Baeza se presentará con un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo estará mayormente poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada con temperaturas agradables. A las 00:00 horas, se registrará una temperatura de 28 grados , descendiendo gradualmente a 27 grados a la 01:00 y 26 grados a las 02:00. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 36% y aumentando ligeramente a medida que avanza la mañana.

A partir de las 04:00, el cielo comenzará a cubrirse, alcanzando un estado de nubosidad más densa hacia las 14:00, cuando se espera que la temperatura alcance su punto máximo de 34 grados. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que descenderá hasta un 18% en las horas más cálidas del día, lo que podría generar una sensación de calor más intensa.

El viento, que soplará principalmente del sureste, alcanzará su máxima velocidad a las 08:00, con rachas de hasta 28 km/h. A medida que el día avanza, la velocidad del viento se mantendrá en torno a los 10-12 km/h, lo que proporcionará un alivio ante las altas temperaturas. Sin embargo, se prevé que hacia la tarde, especialmente entre las 14:00 y las 20:00, el cielo se cubra de nubes altas, lo que podría dar lugar a un ambiente más fresco y menos soleado.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no se anticipan lluvias. Esto permitirá que los habitantes de Baeza disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por el tiempo adverso. La visibilidad será buena, y las condiciones meteorológicas se mantendrán estables, favoreciendo un día agradable para paseos y actividades en la ciudad.

Al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 30 grados a las 20:00, justo antes del ocaso, que se producirá a las 20:15. La noche se presentará con un cielo poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un ambiente tranquilo y fresco, ideal para cerrar el día. En resumen, Baeza vivirá un día mayormente soleado y cálido, con algunas nubes altas que no afectarán la estabilidad del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-18T21:07:12.