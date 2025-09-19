El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, viernes 19 de septiembre

El día de hoy, 19 de septiembre de 2025, Baena se prepara para un tiempo mayormente nublado, con variaciones en la cobertura del cielo a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará muy nuboso, con una temperatura inicial de 28 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 24 grados hacia el mediodía, mientras que la humedad relativa se mantendrá en torno al 44%, lo que podría generar una sensación de calor moderada.

Durante la tarde, la temperatura alcanzará su punto máximo, llegando a los 37 grados a las 15:00 horas. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más intensa debido a la combinación de la temperatura y la humedad, que se espera que baje a un 17% en ese momento. A lo largo de la tarde, el cielo se mantendrá cubierto, con nubes altas predominando en el horizonte.

El viento será un factor notable hoy, con ráfagas que alcanzarán hasta 40 km/h desde el suroeste en las horas más cálidas del día. Esto podría generar una sensación de frescura en momentos puntuales, especialmente en las áreas más abiertas de la ciudad. La dirección del viento variará, pero se espera que predomine del suroeste, lo que podría influir en la dispersión de las nubes y en la sensación térmica general.

A lo largo de la jornada, no se prevén precipitaciones, ya que los registros indican un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los residentes de Baena podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda tomar precauciones ante el calor intenso de la tarde.

Al caer la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 15 grados hacia la medianoche. El cielo seguirá muy nuboso, lo que podría ofrecer un espectáculo interesante para quienes disfrutan de la observación astronómica, aunque las nubes podrían dificultar la visibilidad de las estrellas.

En resumen, el tiempo en Baena para hoy se caracterizará por un ambiente cálido y nublado, con temperaturas que oscilarán entre los 15 y 37 grados, y un viento notable que podría ofrecer alivio en las horas más calurosas. Los habitantes deben estar preparados para un día sin lluvias, pero con un calor que podría ser intenso en la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-18T21:07:12.