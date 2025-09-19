El tiempo en Andújar: previsión meteorológica para hoy, viernes 19 de septiembre

El día de hoy, 19 de septiembre de 2025, Andújar se presenta con un tiempo variado a lo largo de las diferentes horas. Desde la madrugada, el cielo se mantendrá nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 26 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá gradualmente, alcanzando los 25 grados a la 1 de la tarde y bajando a 24 grados a las 2 de la tarde.

Durante la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de momentos soleados. Sin embargo, a partir de la tarde, se espera un aumento en la nubosidad, con periodos de nubes altas que podrían cubrir el cielo. A las 3 de la tarde, la temperatura alcanzará su punto máximo, llegando a 38 grados, lo que podría generar una sensación de calor intenso. La humedad relativa se mantendrá en torno al 57%, lo que podría hacer que el calor se sienta más agobiante.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia en las primeras horas y un leve aumento al 5% entre las 2 y las 8 de la tarde. Esto sugiere que, aunque el cielo se nuble, es poco probable que se produzcan precipitaciones significativas. La probabilidad de tormentas también se mantiene en un 0% durante la mañana y aumenta ligeramente a un 5% en la tarde, aunque las condiciones no parecen propicias para tormentas severas.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 12 km/h en las primeras horas, aumentando a 19 km/h en la tarde. Esto podría proporcionar algo de alivio ante el calor, especialmente durante las horas más cálidas del día. A medida que se acerque la noche, el viento disminuirá, y la temperatura comenzará a descender, alcanzando los 30 grados a las 9 de la noche.

A medida que se acerque el ocaso, previsto para las 20:18, el cielo se mantendrá cubierto, y las temperaturas seguirán bajando, lo que permitirá disfrutar de una noche más fresca. La humedad aumentará ligeramente, alcanzando un 41% hacia el final del día. En resumen, Andújar experimentará un día caluroso y nuboso, con temperaturas elevadas y un viento moderado que ofrecerá algo de alivio.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-18T21:07:12.