El tiempo en Andújar: previsión meteorológica para hoy, viernes 19 de septiembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Andújar según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 19 de septiembre de 2025, Andújar se presenta con un tiempo variado a lo largo de las diferentes horas. Desde la madrugada, el cielo se mantendrá nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 26 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá gradualmente, alcanzando los 25 grados a la 1 de la tarde y bajando a 24 grados a las 2 de la tarde.
Durante la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de momentos soleados. Sin embargo, a partir de la tarde, se espera un aumento en la nubosidad, con periodos de nubes altas que podrían cubrir el cielo. A las 3 de la tarde, la temperatura alcanzará su punto máximo, llegando a 38 grados, lo que podría generar una sensación de calor intenso. La humedad relativa se mantendrá en torno al 57%, lo que podría hacer que el calor se sienta más agobiante.
En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia en las primeras horas y un leve aumento al 5% entre las 2 y las 8 de la tarde. Esto sugiere que, aunque el cielo se nuble, es poco probable que se produzcan precipitaciones significativas. La probabilidad de tormentas también se mantiene en un 0% durante la mañana y aumenta ligeramente a un 5% en la tarde, aunque las condiciones no parecen propicias para tormentas severas.
El viento soplará desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 12 km/h en las primeras horas, aumentando a 19 km/h en la tarde. Esto podría proporcionar algo de alivio ante el calor, especialmente durante las horas más cálidas del día. A medida que se acerque la noche, el viento disminuirá, y la temperatura comenzará a descender, alcanzando los 30 grados a las 9 de la noche.
A medida que se acerque el ocaso, previsto para las 20:18, el cielo se mantendrá cubierto, y las temperaturas seguirán bajando, lo que permitirá disfrutar de una noche más fresca. La humedad aumentará ligeramente, alcanzando un 41% hacia el final del día. En resumen, Andújar experimentará un día caluroso y nuboso, con temperaturas elevadas y un viento moderado que ofrecerá algo de alivio.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-18T21:07:12.
