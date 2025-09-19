El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, viernes 19 de septiembre

El día de hoy, 19 de septiembre de 2025, Aljaraque se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. A partir de la medianoche, el cielo estará despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 08:13. Sin embargo, a medida que avance el día, se espera que el cielo se cubra con nubes altas, especialmente en las horas de la mañana y la tarde.

Las temperaturas oscilarán entre los 19 y 32 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana comenzarán con una temperatura de 23 grados, descendiendo ligeramente a 22 grados en la primera hora del día. A medida que el sol se eleva, la temperatura irá aumentando, alcanzando un pico de 32 grados en la tarde, alrededor de las 16:00. Por la noche, se espera que la temperatura descienda a 25 grados, proporcionando un ambiente más fresco.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 80% a medianoche y disminuyendo gradualmente a un 60% hacia la noche. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas cálidas, puede generar una sensación de bochorno durante las horas más calurosas del día. Es recomendable que los habitantes de Aljaraque se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas pico de calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera moderada, con velocidades que oscilarán entre 2 y 11 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 24 km/h desde el sur. Esto puede proporcionar un alivio temporal del calor, aunque también se recomienda tener precaución con objetos sueltos que puedan ser arrastrados por el viento.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los planes al aire libre no deberían verse afectados por condiciones climáticas adversas. Sin embargo, es importante estar atentos a los cambios en el cielo, ya que las nubes altas pueden dar paso a un cielo más cubierto hacia la tarde.

En resumen, Aljaraque disfrutará de un día cálido y mayormente soleado, con temperaturas elevadas y un viento moderado. Es un día ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias ante el calor y la humedad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-18T21:07:12.