El tiempo en La Algaba: previsión meteorológica para hoy, viernes 19 de septiembre

El día de hoy, 19 de septiembre de 2025, La Algaba se despertará con un tiempo predominantemente nublado, especialmente en las primeras horas de la mañana. A las 00:00 horas, el cielo estará cubierto de nubes altas, lo que dará paso a un ambiente fresco con temperaturas que rondarán los 28 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 26 grados a la 01:00 y 25 grados a las 02:00.

Durante la mañana, se espera que el cielo permanezca poco nuboso en algunos momentos, pero las nubes altas seguirán dominando el panorama. La temperatura se mantendrá en torno a los 24 grados entre las 03:00 y las 04:00 horas, con una humedad relativa que oscilará entre el 60% y el 64%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida.

A partir de las 11:00 horas, la temperatura comenzará a aumentar, alcanzando un máximo de 36 grados a las 16:00 horas. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de un incremento en la humedad, que podría llegar a un 41% a las 11:00 y descender a un 34% a las 19:00 horas. A lo largo de la tarde, el cielo se mantendrá cubierto, con periodos de nubes altas y nubosidad variable.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre 1 y 17 km/h, alcanzando su máxima intensidad a las 09:00 horas, cuando se registren ráfagas de hasta 28 km/h. Este viento podría proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente durante las horas más cálidas del día.

No se anticipan precipitaciones significativas a lo largo de la jornada, con un 0% de probabilidad de lluvia en las primeras horas y un ligero aumento al 10% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Sin embargo, las condiciones climáticas no indican la posibilidad de tormentas, lo que sugiere que el día transcurrirá sin interrupciones por fenómenos meteorológicos adversos.

A medida que se acerque la noche, la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 30 grados a las 21:00 horas y bajando a 29 grados hacia las 23:00 horas. El cielo se mantendrá mayormente nublado, pero sin expectativas de lluvias, lo que permitirá disfrutar de una velada tranquila en La Algaba.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-18T21:07:12.