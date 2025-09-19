El tiempo en Alcalá la Real: previsión meteorológica para hoy, viernes 19 de septiembre

El día de hoy, 19 de septiembre de 2025, Alcalá la Real se verá beneficiada por un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 25 grados . A medida que avance la jornada, se espera que las temperaturas desciendan ligeramente, alcanzando un máximo de 33 grados en las horas centrales del día, lo que sugiere un ambiente cálido pero no excesivamente caluroso.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 29% por la mañana y aumentando gradualmente hasta un 39% hacia el final de la jornada. Esto puede proporcionar una sensación de frescura en las horas más cálidas, especialmente en la tarde, cuando la temperatura se estabilice en torno a los 31 grados. La combinación de temperaturas agradables y una humedad controlada hará que el día sea propicio para actividades al aire libre.

En cuanto a la precipitación, no se prevén lluvias a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de precipitaciones. Esto significa que los residentes y visitantes pueden disfrutar de un día seco, ideal para paseos, actividades deportivas o simplemente disfrutar de la naturaleza en los alrededores de Alcalá la Real.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 7 y 18 km/h, alcanzando ráfagas máximas de hasta 36 km/h en las horas más activas de la tarde. Este viento, aunque moderado, puede proporcionar un alivio agradable del calor, especialmente durante las horas más cálidas del día.

A medida que se acerque la tarde, el cielo se tornará más nuboso, con la presencia de nubes altas que no deberían interferir con la luz solar. La temperatura comenzará a descender hacia la noche, alcanzando los 24 grados hacia el final del día. La puesta de sol se producirá a las 20:17, ofreciendo un espectáculo visual que los habitantes de Alcalá la Real podrán disfrutar.

En resumen, el tiempo de hoy en Alcalá la Real se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas cálidas, cielos mayormente despejados y sin riesgo de lluvia. La combinación de estos factores promete un día agradable para todos.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-18T21:07:12.