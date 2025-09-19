El tiempo en Alcalá de Guadaíra: previsión meteorológica para hoy, viernes 19 de septiembre

El día de hoy, 19 de septiembre de 2025, Alcalá de Guadaíra se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado, con intervalos de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto de nubes altas, lo que dará paso a un ambiente fresco y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 28 grados al amanecer y alcanzarán un máximo de 36 grados durante la tarde, lo que sugiere que será un día caluroso, especialmente en las horas centrales.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 51% y descendiendo a un 26% hacia la tarde. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, por lo que se recomienda a los ciudadanos que se mantengan hidratados y busquen sombra en las horas más calurosas del día.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el suroeste, con velocidades que variarán entre 5 y 14 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 26 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el viento podría ser más intenso en áreas abiertas, por lo que se aconseja precaución.

No se prevén precipitaciones significativas a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante la mayor parte de la jornada. Sin embargo, hacia la tarde, existe una ligera posibilidad de tormentas, con un 10% de probabilidad entre las 14:00 y las 20:00 horas. A pesar de esto, la mayoría de los habitantes de Alcalá de Guadaíra podrán disfrutar de un día seco.

La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de las vistas del entorno natural y urbano de la localidad. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 29 grados hacia el final del día. El ocaso se producirá a las 20:25, marcando el inicio de una noche que se prevé tranquila, con cielos mayormente despejados.

En resumen, el tiempo en Alcalá de Guadaíra para hoy será cálido y mayormente nublado, con un ligero riesgo de tormentas por la tarde. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones ante el calor y se mantengan informados sobre cualquier cambio en las condiciones meteorológicas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-18T21:07:12.