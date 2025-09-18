El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, jueves 18 de septiembre

El Viso del Alcor se prepara para un día mayormente despejado este 18 de septiembre de 2025. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos se mantendrán limpios, permitiendo que el sol brille con fuerza. A medida que avance el día, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo en la tarde, con valores que oscilarán entre los 35 y 37 grados . Este calor será más pronunciado en las horas centrales, por lo que se recomienda a los habitantes que tomen precauciones, especialmente aquellos que planeen realizar actividades al aire libre.

La humedad relativa durante la jornada se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 53% por la mañana y descendiendo a un 31% hacia la tarde. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, por lo que es aconsejable mantenerse hidratado y buscar sombra en las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que variarán entre 10 y 22 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 34 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor, aunque también podría levantar polvo y afectar la visibilidad en algunas áreas.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los planes al aire libre no deberían verse interrumpidos por el tiempo, lo que es una buena noticia para aquellos que deseen disfrutar de actividades en el parque o en la plaza del pueblo.

A medida que el sol se ponga, alrededor de las 20:25, las temperaturas comenzarán a descender, ofreciendo un respiro del calor del día. Las temperaturas nocturnas se situarán en torno a los 22 grados , lo que permitirá disfrutar de una velada agradable al aire libre.

En resumen, el día en El Viso del Alcor se presenta como una jornada ideal para disfrutar del buen tiempo, con cielos despejados, temperaturas cálidas y sin riesgo de lluvia. Es un momento perfecto para salir, socializar y disfrutar de las actividades que ofrece la comunidad, siempre recordando cuidar de la hidratación y protegerse del sol durante las horas más calurosas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-17T21:02:12.