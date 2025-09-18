El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, jueves 18 de septiembre

El día de hoy, 18 de septiembre de 2025, Utrera se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 25 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 38 grados en las horas más cálidas de la tarde.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 64% por la mañana y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando niveles más bajos en la tarde, alrededor del 20%. Esto sugiere que, aunque el calor será intenso, la sensación de bochorno podría ser moderada debido a la baja humedad en las horas centrales del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 3 y 31 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, lo que podría ofrecer un alivio temporal del calor. La dirección del viento también contribuirá a la dispersión de cualquier posible acumulación de calor, haciendo que la tarde sea más llevadera.

No se anticipan precipitaciones en Utrera, ya que los pronósticos indican un 0% de probabilidad de lluvia durante todo el día. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para actividades al aire libre. Los residentes y visitantes podrán disfrutar de un día sin preocupaciones meteorológicas, perfecto para paseos, actividades deportivas o simplemente relajarse en los espacios públicos.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando alrededor de 12 grados hacia la medianoche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá una buena visibilidad de las estrellas. La puesta de sol se producirá a las 20:26, ofreciendo un espectáculo visual que no se deben perder.

En resumen, el tiempo en Utrera para hoy es propicio para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Se recomienda a los ciudadanos mantenerse hidratados y protegerse del sol durante las horas más calurosas del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-17T21:02:12.