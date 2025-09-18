El tiempo en Úbeda: previsión meteorológica para hoy, jueves 18 de septiembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Úbeda según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 18 de septiembre de 2025, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Úbeda, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 28 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 25 grados a media tarde.
La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 38% y aumentando gradualmente hasta un 50% en las horas centrales del día. Esto puede generar una sensación de calor, especialmente durante las horas más cálidas, cuando la temperatura alcanzará su pico en 35 grados alrededor de las 15:00 horas. Sin embargo, la brisa suave proveniente del sur, con velocidades que oscilarán entre 5 y 12 km/h, ayudará a mitigar la sensación térmica, haciendo que el calor sea más llevadero.
A lo largo de la tarde, el cielo seguirá despejado, aunque se prevé un ligero aumento en la nubosidad hacia el final del día, con la aparición de nubes altas. Esto no debería afectar la claridad del cielo ni provocar precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día. Las condiciones son ideales para actividades al aire libre, ya sea pasear por el centro histórico de Úbeda o disfrutar de un café en alguna de sus terrazas.
En cuanto a la noche, se espera que las temperaturas desciendan a unos agradables 22 grados , lo que permitirá disfrutar de una velada templada. La visibilidad será buena, y el cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que ofrecerá una hermosa vista de las estrellas.
En resumen, el tiempo en Úbeda para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y una brisa suave que hará que la jornada sea placentera. No se prevén lluvias, lo que garantiza un día ideal para disfrutar de la belleza de esta histórica ciudad andaluza.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-17T21:02:12.
