El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, jueves 18 de septiembre

El día de hoy, 18 de septiembre de 2025, San Juan de Aznalfarache disfrutará de un tiempo mayormente despejado, con algunas nubes dispersas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. Las temperaturas comenzarán en torno a los 26 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 25 grados a la 01:00 y alcanzando los 23 grados a las 02:00.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 22 grados entre las 04:00 y las 06:00, proporcionando un tiempo agradable para actividades al aire libre. Durante la tarde, las temperaturas comenzarán a ascender, alcanzando un pico de 37 grados entre las 16:00 y las 17:00, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa. Es recomendable que los ciudadanos se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más calurosas del día.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 54% a la medianoche y descendiendo a un 40% hacia el mediodía. Sin embargo, se espera un ligero aumento en la humedad hacia la tarde, alcanzando un 51% a las 23:00 horas. Esto podría hacer que la sensación de calor sea más pronunciada en las horas pico.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 20 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 32 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el viento podría ser más intenso en las horas de la tarde, por lo que se recomienda precaución, especialmente en áreas abiertas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes pueden planificar sus actividades al aire libre sin temor a interrupciones por mal tiempo. El ocaso se producirá a las 20:27, marcando el final de un día soleado y cálido en San Juan de Aznalfarache.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-17T21:02:12.