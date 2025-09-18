El tiempo en La Rinconada: previsión meteorológica para hoy, jueves 18 de septiembre

El día de hoy, 18 de septiembre de 2025, La Rinconada se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 27 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 25 grados a la 1 de la tarde.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 47% y aumentando gradualmente hasta un 53% en las primeras horas del día. Este nivel de humedad, combinado con las temperaturas, proporcionará una sensación de calor que podría ser notable, especialmente durante las horas centrales del día. Sin embargo, la ausencia de precipitaciones, con un pronóstico de 0 mm a lo largo de la jornada, garantiza que no habrá interrupciones por lluvias.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 7 y 21 km/h. Durante la mañana, se prevé que el viento sea más suave, aumentando su intensidad a medida que se acerque la tarde, alcanzando ráfagas de hasta 34 km/h. Esto podría proporcionar un alivio del calor, especialmente en las horas más cálidas del día.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, con un pronóstico de 38 grados a las 5 de la tarde. Sin embargo, a medida que el sol comience a descender, se espera un ligero descenso en la temperatura, que se situará en torno a los 36 grados a las 7 de la tarde. La humedad también comenzará a aumentar, alcanzando un 24% hacia el final de la tarde.

El ocaso se producirá a las 20:27, marcando el final de un día soleado y cálido. La noche se presentará con cielos despejados, lo que permitirá disfrutar de un ambiente fresco y agradable. Las temperaturas nocturnas se mantendrán en torno a los 29 grados, proporcionando un cierre cómodo para el día.

En resumen, el tiempo en La Rinconada para hoy será ideal para actividades al aire libre, con cielos despejados, temperaturas cálidas y vientos moderados que ayudarán a mitigar el calor. Se recomienda a los habitantes y visitantes que se mantengan hidratados y aprovechen el buen tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-17T21:02:12.