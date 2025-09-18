El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, jueves 18 de septiembre

El día de hoy, 18 de septiembre de 2025, Puente Genil se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 25 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura irá descendiendo ligeramente, alcanzando los 21 grados a media tarde.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 53% y aumentando gradualmente hasta llegar a un 91% en las horas más frescas de la mañana. Esto puede generar una sensación de mayor calidez en las horas centrales del día, aunque la temperatura máxima alcanzará los 37 grados en la tarde, lo que podría resultar en un ambiente caluroso. Es recomendable que los habitantes de Puente Genil tomen precauciones, especialmente aquellos que realicen actividades al aire libre, asegurándose de mantenerse hidratados y protegidos del sol.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sur a una velocidad de 13 km/h en las primeras horas, aumentando a 24 km/h en la tarde. Esta brisa puede ofrecer un alivio temporal del calor, aunque también se prevén ráfagas más intensas que alcanzarán hasta los 43 km/h en las horas pico. Por lo tanto, es aconsejable asegurar cualquier objeto que pueda ser arrastrado por el viento.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Esto es ideal para actividades al aire libre, como paseos por el campo o reuniones familiares en parques.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 30 grados hacia las 21:00 horas. El cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso ocaso a las 20:22. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 27 grados, lo que hará que sea un momento agradable para salir y disfrutar del aire libre.

En resumen, el tiempo en Puente Genil para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Se recomienda aprovechar el día, manteniéndose hidratado y protegido del sol.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-17T21:02:12.