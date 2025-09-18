El tiempo en Priego de Córdoba: previsión meteorológica para hoy, jueves 18 de septiembre

El día de hoy, 18 de septiembre de 2025, Priego de Córdoba disfrutará de un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, el cielo se mantendrá completamente despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 26 y 19 grados , con una ligera disminución a medida que avanza la mañana.

A partir de las 9 de la mañana, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes, aunque se mantendrá en su mayoría poco nuboso hasta el mediodía. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 1 de la tarde, con un valor estimado de 35 grados , lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más elevada. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, rondando entre el 15% y el 54%, lo que contribuirá a que el calor se sienta más intenso durante las horas centrales del día.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 9 y 18 km/h. Este viento podría ofrecer un ligero alivio ante las altas temperaturas, especialmente durante las horas más calurosas de la tarde. Sin embargo, se prevé que la intensidad del viento aumente hacia la tarde, alcanzando rachas de hasta 38 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en comparación con el calor acumulado.

A medida que se acerque la tarde, el cielo se irá cubriendo gradualmente, pasando de poco nuboso a nuboso y, finalmente, a cubierto en las últimas horas del día. A partir de las 8 de la tarde, se espera que el cielo esté completamente cubierto, aunque no se prevén precipitaciones significativas. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que los residentes de Priego de Córdoba podrán disfrutar de un día seco y soleado, ideal para actividades al aire libre.

La puesta de sol está programada para las 8:19 de la tarde, momento en el que las temperaturas comenzarán a descender, ofreciendo un respiro del calor del día. La noche se presentará con cielos despejados, lo que permitirá una buena visibilidad de las estrellas. En resumen, el tiempo de hoy en Priego de Córdoba será cálido y mayormente soleado, con un ligero aumento de nubes hacia la tarde y sin posibilidad de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-17T21:02:12.