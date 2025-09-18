El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, jueves 18 de septiembre

El día de hoy, 18 de septiembre de 2025, Pozoblanco se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 25 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura irá descendiendo ligeramente, alcanzando los 22 grados a las 3 de la tarde.

La humedad relativa en la mañana se sitúa en un 32%, aumentando gradualmente hasta un 49% en las horas de la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será mayormente soleado, la sensación de calor podría ser un poco más intensa debido a la humedad. Sin embargo, se espera que las temperaturas máximas alcancen los 35 grados en las horas centrales del día, lo que podría hacer que la tarde sea calurosa.

En cuanto al viento, se prevé que sople del sur con velocidades que oscilarán entre los 10 y 22 km/h. Durante la tarde, el viento podría intensificarse, alcanzando rachas de hasta 33 km/h, lo que podría ofrecer un alivio momentáneo del calor. A pesar de la brisa, es recomendable que los habitantes de Pozoblanco tomen precauciones ante las altas temperaturas, especialmente en las horas más calurosas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que las actividades al aire libre pueden llevarse a cabo sin preocupaciones por el tiempo. Sin embargo, se espera un ligero aumento en la nubosidad hacia la tarde, aunque no se anticipan cambios significativos en las condiciones meteorológicas.

La probabilidad de tormentas es igualmente baja, con un 0% en las primeras horas y un 10% en la franja horaria de 2 a 8 de la tarde, lo que indica que cualquier actividad de tormenta es poco probable. Por lo tanto, los residentes pueden disfrutar de un día tranquilo y soleado.

En resumen, Pozoblanco disfrutará de un día cálido y despejado, ideal para actividades al aire libre. Se recomienda mantenerse hidratado y protegerse del sol, especialmente durante las horas de mayor calor. La jornada concluirá con un cielo despejado y temperaturas que descenderán a 26 grados hacia la noche, ofreciendo un cierre agradable para el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-17T21:02:12.