El tiempo en Palma del Río: previsión meteorológica para hoy, jueves 18 de septiembre

El día de hoy, 18 de septiembre de 2025, Palma del Río se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 26 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 25 grados a la 01:00 y alcanzando los 22 grados a las 03:00. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en un rango cómodo, alcanzando los 22 grados a las 04:00 y 21 grados a las 05:00.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 44% a medianoche y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 84% a las 07:00. Sin embargo, a medida que el día avance, la humedad comenzará a disminuir, lo que contribuirá a una sensación térmica más agradable. A las 09:00, la temperatura se elevará a 22 grados, y se espera que continúe ascendiendo hasta alcanzar un máximo de 40 grados a las 17:00, lo que podría hacer que la tarde sea bastante calurosa.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 20 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 36 km/h a las 17:00. Esto podría proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente durante las horas más cálidas del día.

No se anticipan precipitaciones en la jornada, ya que los datos indican una probabilidad de lluvia del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que permitirá a los residentes y visitantes disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 28 grados a las 23:00. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 20:24. En resumen, el tiempo en Palma del Río para hoy será ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas y un cielo despejado que invitan a aprovechar al máximo el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-17T21:02:12.