El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, jueves 18 de septiembre

El día de hoy, 18 de septiembre de 2025, Los Palacios y Villafranca se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 25 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 38 grados en las horas más cálidas de la tarde.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 64% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta llegar a un 20% en las horas de mayor calor. Esto podría generar una sensación de calor intenso, por lo que se recomienda a los habitantes tomar precauciones, especialmente aquellos que realicen actividades al aire libre. La combinación de altas temperaturas y baja humedad puede resultar en un tiempo seco, lo que podría afectar a personas con problemas respiratorios o de piel.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste con velocidades que oscilarán entre 8 y 19 km/h. Durante la tarde, el viento podría intensificarse, alcanzando ráfagas de hasta 36 km/h, lo que podría ofrecer un alivio temporal del calor. Sin embargo, es importante estar atentos a las condiciones del viento, ya que podría generar polvo y afectar la visibilidad en algunas áreas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que refuerza la tendencia de un tiempo seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que no habrá interrupciones por tormentas o chubascos. Esto es ideal para actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando alrededor de 29 grados hacia la medianoche. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso espectáculo estelar. La puesta de sol se producirá a las 20:26, marcando el final de un día caluroso y soleado.

En resumen, el tiempo en Los Palacios y Villafranca para hoy será predominantemente soleado, con temperaturas elevadas y un viento moderado. Es un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la hidratación y la protección solar.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-17T21:02:12.