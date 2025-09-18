El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, jueves 18 de septiembre

El día de hoy, 18 de septiembre de 2025, Osuna se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo permanecerá despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada luminoso y agradable. Las temperaturas en las primeras horas del día oscilarán entre los 28 y 27 grados , lo que sugiere un ambiente cálido, ideal para actividades al aire libre.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura continúe descendiendo ligeramente, alcanzando los 26 grados a las 3 de la tarde. La humedad relativa también mostrará un aumento gradual, comenzando en un 36% en la madrugada y alcanzando un 50% hacia el mediodía. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, especialmente durante las horas centrales del día.

Durante la tarde, el cielo se tornará poco nuboso, con algunas nubes altas que podrían aparecer, pero sin afectar significativamente la luminosidad del día. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 3 de la tarde, con un máximo de 36 grados , lo que podría resultar en un ambiente caluroso. Es recomendable que los habitantes de Osuna tomen precauciones, como mantenerse hidratados y evitar la exposición directa al sol durante las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 36 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se sentirán especialmente en la tarde, alcanzando hasta 56 km/h. Esto podría generar una sensación de frescura en momentos, aunque la temperatura seguirá siendo elevada.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto significa que los planes al aire libre no deberían verse afectados por condiciones climáticas adversas. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de un día claro y soleado.

Al caer la tarde, el cielo seguirá despejado, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 30 grados hacia las 9 de la noche. La noche se presentará tranquila, con temperaturas que rondarán los 29 grados, lo que permitirá disfrutar de una velada agradable en la localidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-17T21:02:12.