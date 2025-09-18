El tiempo en Morón de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, jueves 18 de septiembre

El día de hoy, 18 de septiembre de 2025, Morón de la Frontera se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 26 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 24 grados a las 9:00 horas.

Durante la tarde, se espera un aumento en la temperatura, que alcanzará su punto máximo en torno a las 16:00 horas, con valores que podrían llegar hasta los 38 grados. Este calor será acompañado por una humedad relativa que, aunque comenzará en un 58% por la mañana, disminuirá a niveles más bajos, alcanzando un 22% en las horas más cálidas del día. Esta combinación de calor y baja humedad podría generar una sensación térmica más intensa, por lo que se recomienda tomar precauciones, especialmente para aquellos que realicen actividades al aire libre.

El viento será otro factor a considerar. A lo largo del día, se prevé que sople principalmente del sureste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 17 km/h. En las horas de la tarde, se registrarán ráfagas más intensas, alcanzando hasta 27 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor, aunque también podría generar un aumento en la sensación de bochorno.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera que el día transcurra sin lluvias, ya que los datos indican un 0% de probabilidad de precipitaciones en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que es ideal para actividades al aire libre y eventos programados.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 30 grados hacia las 21:00 horas. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 20:24 horas. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 28 grados hacia la medianoche.

En resumen, el tiempo en Morón de la Frontera para hoy se caracteriza por un ambiente cálido y despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un viento moderado que ofrecerá algo de alivio ante el calor. Se recomienda mantenerse hidratado y protegerse del sol durante las horas más calurosas del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-17T21:02:12.