El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, jueves 18 de septiembre

El día de hoy, 18 de septiembre de 2025, Montilla se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 26 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 25 grados a la 1 de la tarde.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 51% y aumentando gradualmente hasta un 83% en las horas más cálidas del día. Esto puede generar una sensación de calor, especialmente durante las horas centrales, cuando la temperatura alcanzará su punto máximo de 36 grados entre las 3 y las 4 de la tarde. Es recomendable que los habitantes de Montilla tomen precauciones para evitar golpes de calor, especialmente si planean realizar actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se espera que sople principalmente del sur, con velocidades que oscilarán entre 6 y 20 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 36 km/h. Este viento puede proporcionar un alivio momentáneo del calor, pero también es importante estar atentos a posibles ráfagas que podrían afectar la sensación térmica.

No se prevén precipitaciones en la jornada, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia es nula, lo que se traduce en un día ideal para disfrutar de paseos, actividades deportivas o simplemente relajarse en los espacios públicos de la ciudad.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 30 grados a las 9 de la noche. El cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso ocaso que se producirá a las 20:21. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 27 grados hacia la medianoche.

En resumen, el tiempo en Montilla para hoy es propicio para disfrutar de actividades al aire libre, con un cielo despejado, temperaturas cálidas y sin riesgo de lluvias. Se recomienda mantenerse hidratado y protegerse del sol durante las horas más calurosas del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-17T21:02:12.