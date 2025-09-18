El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, jueves 18 de septiembre

El día de hoy, 18 de septiembre de 2025, Martos se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 27 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura irá descendiendo ligeramente, alcanzando los 24 grados a media tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 36% y aumentando gradualmente hasta un 30% hacia el final del día. Esto sugiere que, aunque el ambiente será cálido, no se espera que la sensación térmica sea excesivamente sofocante. La combinación de temperaturas agradables y cielos despejados hará que sea un día ideal para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este con velocidades que oscilarán entre los 8 y 15 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde. Esto podría proporcionar un alivio refrescante, especialmente durante las horas más cálidas del día. La racha máxima de viento podría llegar a los 31 km/h, lo que podría ser notable, pero no se anticipan condiciones adversas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que los datos indican una probabilidad de lluvia del 0%. Esto refuerza la idea de que será un día seco y soleado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el campo o reuniones familiares en jardines.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 35 grados . Sin embargo, con el viento moderado y la baja humedad, la sensación térmica se mantendrá más llevadera. Hacia el ocaso, que se producirá a las 20:19, las temperaturas comenzarán a descender, ofreciendo un ambiente más fresco y cómodo para la noche.

En resumen, Martos disfrutará de un día soleado y cálido, con cielos despejados y sin posibilidades de lluvia. Las condiciones climáticas son perfectas para disfrutar de actividades al aire libre, así que no olvide aprovechar el buen tiempo que nos ofrece este día de septiembre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-17T21:02:12.