El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, jueves 18 de septiembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Martos según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 18 de septiembre de 2025, Martos se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 27 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura irá descendiendo ligeramente, alcanzando los 24 grados a media tarde.
La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 36% y aumentando gradualmente hasta un 30% hacia el final del día. Esto sugiere que, aunque el ambiente será cálido, no se espera que la sensación térmica sea excesivamente sofocante. La combinación de temperaturas agradables y cielos despejados hará que sea un día ideal para actividades al aire libre.
En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este con velocidades que oscilarán entre los 8 y 15 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde. Esto podría proporcionar un alivio refrescante, especialmente durante las horas más cálidas del día. La racha máxima de viento podría llegar a los 31 km/h, lo que podría ser notable, pero no se anticipan condiciones adversas.
No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que los datos indican una probabilidad de lluvia del 0%. Esto refuerza la idea de que será un día seco y soleado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el campo o reuniones familiares en jardines.
A medida que se acerque la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 35 grados . Sin embargo, con el viento moderado y la baja humedad, la sensación térmica se mantendrá más llevadera. Hacia el ocaso, que se producirá a las 20:19, las temperaturas comenzarán a descender, ofreciendo un ambiente más fresco y cómodo para la noche.
En resumen, Martos disfrutará de un día soleado y cálido, con cielos despejados y sin posibilidades de lluvia. Las condiciones climáticas son perfectas para disfrutar de actividades al aire libre, así que no olvide aprovechar el buen tiempo que nos ofrece este día de septiembre.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-17T21:02:12.
- De Hong Kong a Nueva York: Córdoba se conecta con 178 destinos internacionales desde este jueves
- Cuatro detenidos y varios heridos trasladados al hospital tras una reyerta en el centro de Córdoba
- Córdoba salda su deuda con Julio Anguita y la estación de trenes ya lleva su nombre
- Declive de las pescaderías en Córdoba: 'Sale igual comer pescado en el bar que en casa
- Hacemos denuncia que el exgerente de Sadeco trabaja para la empresa privada que repone los contenedores en Córdoba
- Tres detenidos en Córdoba tras caer una red de sustracción, manipulación y venta fraudulenta de vehículos
- Ninguna aerolínea solicita vuelos internacionales desde el aeropuerto de Córdoba
- Córdoba tiene más personas cobrando el paro que desempleados