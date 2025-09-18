El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, jueves 18 de septiembre

El día de hoy, 18 de septiembre de 2025, Marchena disfrutará de un tiempo mayormente despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 21 y 39 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A las 00:00 horas, la temperatura será de 27 grados, descendiendo ligeramente a 22 grados a las 05:00 horas, antes de comenzar a ascender nuevamente.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance los 24 grados a las 09:00 horas, y continúe su ascenso hasta llegar a los 37 grados a las 14:00 horas, momento en el que se registrará la temperatura más alta del día. La tarde se mantendrá cálida, con temperaturas que rondarán los 38 grados entre las 15:00 y las 17:00 horas. Sin embargo, hacia el final de la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 34 grados a las 21:00 horas.

La humedad relativa será variable a lo largo del día, comenzando en un 56% a la medianoche y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 78% a las 08:00 horas. A medida que las temperaturas suban, la humedad comenzará a disminuir, llegando a un 30% a las 22:00 horas. Esto podría generar una sensación de calor más intensa durante las horas pico.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 14 km/h en las primeras horas, aumentando a 24 km/h en la tarde. Las ráfagas más fuertes se registrarán entre las 18:00 y las 19:00 horas, alcanzando hasta 38 km/h. Este viento puede proporcionar algo de alivio ante las altas temperaturas, aunque también podría generar un ambiente más seco.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes de Marchena podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y claro.

El orto se producirá a las 08:05 horas y el ocaso a las 20:24 horas, brindando una larga jornada de luz solar. En resumen, el tiempo en Marchena hoy será ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un ambiente cálido y despejado.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-17T21:02:12.