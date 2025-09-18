El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, jueves 18 de septiembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Lucena según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 18 de septiembre de 2025, Lucena se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado, con cielos que se mantendrán despejados durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo se torne poco nuboso, especialmente en las horas centrales, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable.
Las temperaturas oscilarán entre los 25°C en la madrugada y alcanzarán un máximo de 36°C durante la tarde. Este aumento en la temperatura se sentirá más intensamente en las horas cercanas al mediodía, por lo que se recomienda a los lucentinos que tomen precauciones, como el uso de protector solar y mantenerse hidratados, especialmente si planean realizar actividades al aire libre.
La humedad relativa será moderada, comenzando en un 50% por la mañana y disminuyendo a un 18% en las horas más cálidas del día. Esta combinación de temperaturas elevadas y baja humedad puede generar una sensación de calor más intensa, por lo que es importante estar atentos a las condiciones del tiempo.
En cuanto al viento, se prevé que sople del sur a una velocidad de entre 4 y 18 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 35 km/h en las horas de mayor actividad. Este viento, aunque no será muy fuerte, puede proporcionar algo de alivio en las horas más calurosas, especialmente en las zonas abiertas de la ciudad.
No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que los registros indican un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los lucentinos pueden disfrutar de un día sin interrupciones por el tiempo, ideal para actividades al aire libre, paseos y eventos sociales.
A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a despejarse, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 20:21. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 27°C hacia la noche, lo que hará que las condiciones sean más agradables para salir y disfrutar de la velada.
En resumen, el tiempo en Lucena para hoy se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con cielos despejados, temperaturas cálidas y sin riesgo de lluvia. Es un día perfecto para aprovechar al máximo las actividades diarias y disfrutar de la belleza del entorno.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-17T21:02:12.
