El tiempo en Lora del Río: previsión meteorológica para hoy, jueves 18 de septiembre

El día de hoy, 18 de septiembre de 2025, Lora del Río se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 27 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 25 grados a la 1 de la tarde.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 44% y aumentando gradualmente hasta un 76% en las horas más cálidas del día. Esto podría generar una sensación de calor más intensa, especialmente durante las horas centrales, cuando la temperatura alcanzará su punto máximo de 39 grados a las 5 de la tarde. Es recomendable que los habitantes de Lora del Río tomen precauciones ante el calor, especialmente aquellos que realicen actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste con una velocidad que oscilará entre los 5 y 19 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 29 km/h, lo que podría ofrecer un alivio temporal ante las altas temperaturas. Sin embargo, el viento no será suficiente para mitigar la sensación térmica, por lo que se aconseja mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas más calurosas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los planes al aire libre no se verán afectados por condiciones meteorológicas adversas. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de un día claro y soleado.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 19 grados a las 8 de la tarde. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 20:25. La noche se presentará fresca, ideal para actividades al aire libre o para disfrutar de una cena en terrazas.

En resumen, el tiempo en Lora del Río para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta las altas temperaturas durante el día. Se recomienda precaución ante el calor y aprovechar las horas más frescas para realizar actividades físicas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-17T21:02:12.