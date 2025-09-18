El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, jueves 18 de septiembre

El día de hoy, 18 de septiembre de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Linares, con temperaturas que oscilarán entre los 22 y 37 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá que la temperatura comience en un agradable 29 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente a 24 grados a las 09:00 horas. A medida que avance la jornada, se anticipa un aumento en la temperatura, alcanzando su punto máximo de 37 grados entre las 16:00 y 17:00 horas.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 28% a la medianoche y aumentando ligeramente hasta un 50% durante la mañana. Sin embargo, a medida que las temperaturas se eleven, la humedad comenzará a disminuir, alcanzando un 19% hacia la tarde. Esto podría generar una sensación de calor más intensa, especialmente en las horas pico.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste y noroeste, con velocidades que variarán entre 4 y 12 km/h en las primeras horas, aumentando a ráfagas de hasta 31 km/h en la tarde. Este viento podría proporcionar algo de alivio ante el calor, aunque también es importante tener en cuenta que las ráfagas más fuertes podrían generar condiciones de sequedad en el ambiente.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes de Linares podrán disfrutar de un día soleado y seco, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, se recomienda mantenerse hidratado y protegerse del sol, especialmente durante las horas más calurosas.

El orto se producirá a las 07:58 y el ocaso será a las 20:17, lo que proporcionará un amplio margen para disfrutar de la luz del día. En resumen, el tiempo en Linares para hoy será predominantemente soleado, con temperaturas elevadas y un viento moderado, lo que lo convierte en un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, siempre tomando precauciones ante el calor.

