El tiempo en Lepe: previsión meteorológica para hoy, jueves 18 de septiembre

El día de hoy, 18 de septiembre de 2025, Lepe se verá favorecido por un tiempo mayormente despejado, con algunas nubes altas que aparecerán en las primeras horas de la mañana y durante la tarde. La temperatura oscilará entre los 20 y 31 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 31 grados. A medida que avance la tarde, la temperatura comenzará a descender, situándose en torno a los 30 grados hacia las 18:00 horas.

La humedad relativa será notablemente alta en las primeras horas del día, alcanzando un 87% a las 08:00, lo que podría generar una sensación de bochorno. Sin embargo, a medida que el día avance, la humedad irá disminuyendo, llegando a un 41% a las 15:00 horas, lo que contribuirá a que el calor sea más llevadero.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 14 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 25 km/h. Este viento moderado ayudará a refrescar el ambiente, especialmente durante las horas más cálidas del día.

No se esperan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto significa que los habitantes de Lepe podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y agradable.

El amanecer se producirá a las 08:13, y el ocaso será a las 20:31, lo que proporciona una buena cantidad de luz solar para disfrutar de la jornada. Las condiciones climáticas son ideales para paseos por la playa o actividades en el campo, así como para disfrutar de la gastronomía local en las terrazas al aire libre.

En resumen, el tiempo en Lepe para hoy se presenta como un día perfecto para disfrutar del aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento suave que hará que la experiencia sea aún más placentera.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-17T21:02:12.