El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, jueves 18 de septiembre

El día de hoy, 18 de septiembre de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Lebrija, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada luminoso y agradable. Las temperaturas comenzarán en torno a los 24 grados , descendiendo ligeramente a 22 grados durante las primeras horas, antes de alcanzar un máximo de 38 grados en la tarde.

A medida que avance el día, se prevé que la temperatura se mantenga alta, alcanzando su punto máximo alrededor de las 17:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 38 grados. Sin embargo, a partir de la tarde, se anticipa un ligero descenso, con temperaturas que rondarán los 36 grados hacia las 18:00 horas y 34 grados a las 19:00 horas. La noche traerá consigo un tiempo más fresco, con temperaturas que caerán a 30 grados hacia las 21:00 horas.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 76% por la mañana y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 55% a las 10:00 horas y bajando hasta un 45% en las horas más cálidas. Este descenso en la humedad podría hacer que la sensación térmica sea más llevadera, a pesar de las altas temperaturas.

En cuanto al viento, se espera que sople de dirección sureste, con velocidades que oscilarán entre 7 y 19 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 32 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor.

No se prevén precipitaciones en el horizonte, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto significa que los residentes de Lebrija podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La combinación de cielos despejados, altas temperaturas y un viento moderado sugiere que será un día ideal para disfrutar de la naturaleza o realizar actividades deportivas.

En resumen, el tiempo en Lebrija para hoy se presenta como un día cálido y mayormente soleado, con temperaturas elevadas y un viento que podría ofrecer un poco de frescura en las horas más calurosas. Es recomendable mantenerse hidratado y protegerse del sol durante las horas pico de calor.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-17T21:02:12.