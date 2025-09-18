El tiempo en Jaén: previsión meteorológica para hoy, jueves 18 de septiembre

El 18 de septiembre de 2025, Jaén se presentará con un tiempo mayormente despejado a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad será óptima, con temperaturas que comenzarán en torno a los 29 grados . A medida que avance la jornada, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 37 grados en la tarde, lo que sugiere que será un día caluroso.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 29% por la mañana y descendiendo hasta un 17% en las horas más cálidas. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, por lo que se recomienda a los jienenses que tomen precauciones ante el calor, especialmente durante las horas pico.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del norte, con velocidades que oscilarán entre 2 y 13 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 31 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor. Sin embargo, la dirección del viento podría cambiar ligeramente hacia el este en las horas de la tarde, lo que podría influir en la sensación térmica.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es nula. Esto se traduce en un día ideal para actividades al aire libre, ya sea para pasear por el campo o disfrutar de la gastronomía local en las terrazas de la ciudad. Sin embargo, es importante recordar que, aunque no se esperan tormentas, la posibilidad de algunas nubes altas podría aparecer en la tarde, pero sin afectar el tiempo mayormente despejado.

La noche caerá sobre Jaén con temperaturas que rondarán los 20 grados, manteniendo un ambiente cálido y agradable. La visibilidad seguirá siendo buena, y el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 20:18. En resumen, el 18 de septiembre será un día perfecto para disfrutar de la belleza de Jaén, con un tiempo que invita a salir y aprovechar al máximo las actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-17T21:02:12.