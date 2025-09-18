El tiempo en Dos Hermanas: previsión meteorológica para hoy, jueves 18 de septiembre

El día de hoy, 18 de septiembre de 2025, se presenta en Dos Hermanas con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 26 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 37 grados en las horas centrales, lo que podría hacer que la sensación térmica sea algo más intensa.

La humedad relativa también jugará un papel importante en el confort térmico, comenzando en un 57% por la mañana y disminuyendo a un 21% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque las temperaturas sean elevadas, la baja humedad podría hacer que el calor sea más tolerable. Sin embargo, es recomendable que los ciudadanos se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 11 y 21 km/h. Este viento, aunque moderado, podría ofrecer un alivio momentáneo del calor, especialmente en las horas de mayor temperatura. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 32 km/h, lo que podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%. Esto significa que las condiciones serán ideales para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea un paseo por el parque, una visita a la plaza o simplemente disfrutar de un café en una terraza. La ausencia de nubes y la claridad del cielo también brindarán una excelente oportunidad para observar el atardecer, que se producirá a las 20:26 horas.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 30 grados hacia la tarde-noche. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos. En resumen, el día de hoy en Dos Hermanas se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con un tiempo cálido y despejado que invita a salir y aprovechar al máximo las horas de luz.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-17T21:02:12.