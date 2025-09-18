El tiempo en Écija: previsión meteorológica para hoy, jueves 18 de septiembre

El día de hoy, 18 de septiembre de 2025, Écija se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 28 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente hasta alcanzar los 21 grados a media tarde.

A medida que avance el día, se espera que la temperatura continúe su descenso, alcanzando un máximo de 39 grados en las horas más cálidas, alrededor de las 16:00 horas. Este calor será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 40% y el 89%, siendo más alta en las primeras horas de la mañana y disminuyendo a medida que la temperatura aumenta. La combinación de calor y humedad puede generar una sensación térmica más intensa, por lo que se recomienda a los ciudadanos mantenerse hidratados y buscar sombra durante las horas pico.

El viento, que soplará predominantemente del sur, alcanzará velocidades de hasta 28 km/h en las horas de la tarde, lo que podría ofrecer un alivio temporal del calor. Sin embargo, se prevé que la racha máxima de viento se registre en torno a las 19:00 horas, con velocidades que podrían llegar a los 41 km/h. Esto podría generar un ambiente un poco más fresco, aunque la sensación de calor seguirá presente.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia en ninguna parte del día, lo que refuerza la idea de un tiempo seco y soleado. La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que los planes al aire libre no se verán afectados por condiciones climáticas adversas.

Los ciudadanos de Écija pueden esperar un hermoso atardecer, con el sol poniéndose a las 20:23 horas, ofreciendo un espectáculo visual que vale la pena disfrutar. La temperatura al caer la noche se mantendrá en torno a los 29 grados, lo que permitirá que las actividades nocturnas se realicen en un ambiente cálido y agradable.

En resumen, el tiempo en Écija para hoy se caracteriza por un cielo despejado, temperaturas elevadas y vientos moderados del sur, creando un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre tomando precauciones ante el calor.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-17T21:02:12.