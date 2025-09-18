El tiempo en Coria del Río: previsión meteorológica para hoy, jueves 18 de septiembre

El día de hoy, 18 de septiembre de 2025, Coria del Río disfrutará de un tiempo mayormente despejado, con algunas nubes dispersas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. Las temperaturas comenzarán en torno a los 26 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 24 grados a la 01:00 y 23 grados en las horas más frescas de la madrugada.

A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 38 grados en la tarde, alrededor de las 17:00 horas. Este calor será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 23% y el 91% a lo largo del día, siendo más alta en las primeras horas y disminuyendo conforme se incrementen las temperaturas. La combinación de calor y humedad podría hacer que la sensación térmica sea más intensa, por lo que se recomienda a los habitantes de Coria del Río tomar precauciones, especialmente si planean realizar actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 34 km/h en las horas de mayor actividad, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor. Sin embargo, en las primeras horas de la mañana, el viento será más suave, con velocidades de alrededor de 9 km/h. A medida que el día avanza, el viento se intensificará, especialmente en la tarde, lo que podría generar un ambiente más fresco en comparación con las temperaturas elevadas.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes pueden disfrutar de un día sin preocupaciones por el tiempo lluvioso, ideal para actividades al aire libre, paseos y reuniones familiares.

En resumen, el tiempo en Coria del Río para hoy será predominantemente soleado, con temperaturas cálidas y un viento moderado que ofrecerá algo de frescura. Es un día perfecto para disfrutar del aire libre, pero se aconseja mantenerse hidratado y protegerse del sol durante las horas más calurosas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-17T21:02:12.