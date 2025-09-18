El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, jueves 18 de septiembre

El día de hoy, 18 de septiembre de 2025, Córdoba se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 26 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 39 grados en la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa.

La humedad relativa será variable, comenzando en un 44% por la mañana y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 88% en las horas más frescas de la tarde. Este aumento en la humedad podría hacer que el calor se sienta más intenso, especialmente durante las horas pico. Sin embargo, la combinación de cielos despejados y temperaturas elevadas es típica de esta época del año en Córdoba, lo que sugiere que los cordobeses podrán disfrutar de un día soleado.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste a una velocidad de 2 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día. Durante la tarde, se espera que el viento alcance velocidades de hasta 30 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, especialmente entre las 18:00 y las 20:00 horas, cuando el viento del sur podría alcanzar hasta 32 km/h.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre. La ausencia de nubes significativas también permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, que se espera que ocurra alrededor de las 20:22 horas.

A medida que la noche se acerque, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 28 grados hacia el final del día. La humedad también disminuirá, lo que hará que las condiciones sean más agradables para disfrutar de la velada. En resumen, Córdoba vivirá un día de calor intenso, cielos despejados y vientos moderados, ideal para actividades al aire libre y disfrutar de la belleza de la ciudad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-17T21:02:12.