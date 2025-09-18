El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, jueves 18 de septiembre

El día de hoy, 18 de septiembre de 2025, Castilleja de la Cuesta disfrutará de un tiempo mayormente despejado, con algunas nubes dispersas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. Las temperaturas comenzarán en torno a los 26 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 25 grados a la 01:00 y 24 grados a las 02:00. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance un máximo de 36 grados a las 16:00 horas, proporcionando un día cálido y soleado.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 49% a la medianoche y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 81% en las horas más frescas de la mañana. Sin embargo, a medida que las temperaturas suban, la humedad disminuirá, situándose en un 25% hacia la tarde, lo que podría generar una sensación de calor más intensa.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste con velocidades que oscilarán entre 7 y 21 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día. Las ráfagas máximas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 33 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. La dirección del viento cambiará a su vez, predominando del sur y suroeste en las horas más cálidas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de un día claro y soleado.

El orto se producirá a las 08:08 y el ocaso a las 20:27, brindando un amplio margen para disfrutar de la luz solar. En resumen, el tiempo en Castilleja de la Cuesta será ideal para actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y vientos moderados que aportarán frescura a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-17T21:02:12.