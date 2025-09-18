El tiempo en Camas: previsión meteorológica para hoy, jueves 18 de septiembre

El día de hoy, 18 de septiembre de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Camas, con algunas variaciones a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada luminoso y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 26°C a las 24°C en las primeras horas, proporcionando un ambiente cálido y cómodo para las actividades al aire libre.

A medida que avance el día, se prevé que las temperaturas alcancen su punto máximo alrededor de las 16:00 horas, alcanzando los 37°C. Este calor puede resultar intenso, por lo que se recomienda tomar precauciones, especialmente para aquellos que planean estar expuestos al sol durante períodos prolongados. La humedad relativa también jugará un papel importante, comenzando en un 51% y aumentando gradualmente hasta un 23% en las horas más cálidas, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más elevada.

El viento será otro factor a considerar. Durante la mañana, se registrarán vientos del sur a una velocidad de 8 km/h, aumentando a 10 km/h por la tarde. Sin embargo, se anticipan ráfagas más fuertes, especialmente en la tarde, donde se podrían alcanzar velocidades de hasta 32 km/h. Esto podría proporcionar algo de alivio ante el calor, pero también es importante estar atentos a posibles ráfagas que podrían afectar la sensación térmica.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares. La ausencia de nubes significativas también permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, que se prevé para las 20:27 horas.

En resumen, el tiempo en Camas para hoy será predominantemente soleado y cálido, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde. Se aconseja a los residentes que se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más calurosas del día. Con un cielo despejado y sin posibilidad de lluvia, es un día perfecto para disfrutar de las actividades al aire libre y aprovechar el buen tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-17T21:02:12.