El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, jueves 18 de septiembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Cabra según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 18 de septiembre de 2025, se presenta en Cabra con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 25 y 22 grados , con una humedad relativa que comenzará en un 50% y aumentará ligeramente a medida que avance la mañana.
A partir de las 9 de la mañana, el cielo seguirá siendo poco nuboso, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo alrededor de las 2 de la tarde, donde se prevé que el termómetro marque hasta 36 grados. La sensación térmica podría ser un poco más alta debido a la combinación de la temperatura y la humedad, que se situará en torno al 51% en las horas más cálidas del día.
El viento será un factor a tener en cuenta, soplando principalmente del sur-suroeste con velocidades que oscilarán entre 4 y 19 km/h. Durante la tarde, se prevé que el viento alcance su máxima intensidad, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente en las horas más calurosas.
A medida que se acerque la tarde, el cielo comenzará a cubrirse con nubes altas, y hacia la noche, se espera un aumento en la nubosidad, con un cielo cubierto a partir de las 6 de la tarde. Sin embargo, no se anticipan precipitaciones significativas a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todas las horas.
La temperatura comenzará a descender después de las 4 de la tarde, alcanzando los 30 grados hacia las 8 de la noche. La humedad relativa también aumentará, llegando a un 44% al final del día. Este cambio en las condiciones atmosféricas podría hacer que la noche sea más fresca y agradable, ideal para actividades al aire libre.
En resumen, el día en Cabra se caracterizará por un tiempo cálido y mayormente despejado, con un ligero aumento en la nubosidad hacia la tarde y la noche. Se recomienda a los ciudadanos disfrutar de las horas de sol, manteniéndose hidratados y protegidos del calor, especialmente durante las horas pico de temperatura.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-17T21:02:12.
