El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, jueves 18 de septiembre

Hoy, 18 de septiembre de 2025, Las Cabezas de San Juan disfrutará de un día mayormente despejado, con algunas nubes dispersas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. Las temperaturas comenzarán en torno a los 24 grados y alcanzarán un máximo de 39 grados en las horas más cálidas de la tarde, lo que sugiere que será un día caluroso.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 71% por la mañana y descendiendo a un 20% hacia la tarde. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, especialmente durante las horas pico de calor. Se recomienda a los habitantes y visitantes que tomen precauciones, como mantenerse hidratados y evitar la exposición directa al sol en las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sur a velocidades que oscilarán entre 2 y 22 km/h, aumentando ligeramente a medida que avanza el día. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 35 km/h en momentos puntuales, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente en las áreas más abiertas. Sin embargo, la dirección del viento sugiere que podría sentirse un poco más cálido en las zonas donde no haya sombra.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que permitirá que las actividades al aire libre se desarrollen sin inconvenientes. Los residentes pueden aprovechar el buen tiempo para realizar actividades recreativas, paseos o simplemente disfrutar de un día en familia.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando alrededor de 26 grados hacia la medianoche. El cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá una buena visibilidad de las estrellas. La puesta de sol se producirá a las 20:26, ofreciendo un espectáculo visual que no se deben perder.

En resumen, el día de hoy en Las Cabezas de San Juan se presenta ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un momento perfecto para aprovechar el final del verano y disfrutar de las actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-17T21:02:12.