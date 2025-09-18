El tiempo en Bormujos: previsión meteorológica para hoy, jueves 18 de septiembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Bormujos según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 18 de septiembre de 2025, Bormujos se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 26 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 37 grados en las horas centrales, lo que podría generar una sensación de calor intenso.
La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 50% por la mañana y descendiendo hasta un 24% en las horas más cálidas. Esta disminución en la humedad, combinada con las altas temperaturas, podría hacer que el calor se sienta más intenso, por lo que se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones, especialmente si planean realizar actividades al aire libre.
En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur, con velocidades que oscilarán entre los 9 y 18 km/h. Durante la tarde, el viento podría intensificarse, alcanzando rachas de hasta 32 km/h, lo que podría ofrecer algo de alivio ante el calor. Sin embargo, es importante estar atentos a las ráfagas más fuertes que podrían presentarse en momentos puntuales.
No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es nula. Esto significa que los planes al aire libre no deberían verse afectados por condiciones climáticas adversas. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y despejado.
A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando alrededor de 30 grados hacia el final del día. La puesta de sol está programada para las 20:27, momento en el que las temperaturas seguirán bajando, ofreciendo un ambiente más fresco y agradable para disfrutar de la noche.
En resumen, el tiempo en Bormujos para hoy se caracteriza por un día soleado y caluroso, con temperaturas elevadas y un viento moderado que podría proporcionar algo de alivio. Se aconseja a los residentes que se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más calurosas del día.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-17T21:02:12.
