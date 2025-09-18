El tiempo en Bailén: previsión meteorológica para hoy, jueves 18 de septiembre

El día de hoy, 18 de septiembre de 2025, Bailén se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 28 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente hasta alcanzar los 23 grados a media mañana.

A medida que avance el día, se espera que las temperaturas continúen su descenso, alcanzando un máximo de 38 grados en la tarde, alrededor de las 17:00 horas. Este calor será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 16% y el 58%, lo que podría generar una sensación térmica algo más elevada en las horas centrales del día. Es recomendable que los habitantes de Bailén tomen precauciones ante el calor, especialmente aquellos que realicen actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste y suroeste, con velocidades que variarán entre 4 y 17 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 29 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Sin embargo, es importante estar atentos a las ráfagas, ya que podrían generar una sensación de inestabilidad en el ambiente.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%. Esto significa que los planes al aire libre no se verán afectados por condiciones climáticas adversas. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de un día claro y soleado.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 7 grados hacia la medianoche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 20:18 horas. La noche se presentará fresca, ideal para actividades al aire libre o para disfrutar de una cena en terrazas.

En resumen, Bailén disfrutará de un día soleado y caluroso, con temperaturas elevadas y un cielo despejado. Es un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la hidratación y la protección solar.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-17T21:02:12.