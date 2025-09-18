El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, jueves 18 de septiembre

El día de hoy, 18 de septiembre de 2025, Baeza se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará completamente despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten la ciudad. Las temperaturas comenzarán en torno a los 28 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente a 24 grados a las 04:00 horas, y alcanzando un máximo de 36 grados hacia las 17:00 horas. Este aumento de temperatura es característico de la época del año, y se espera que la sensación térmica sea agradable durante la mayor parte del día.

La humedad relativa también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Comenzará en un 35% y se mantendrá en niveles relativamente bajos, alcanzando un 17% en las horas más cálidas. Esto significa que, a pesar del calor, la sensación de bochorno será moderada, lo que permitirá disfrutar del día sin incomodidades excesivas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste con velocidades que oscilarán entre los 9 y 14 km/h en las primeras horas, aumentando a 16 km/h en la tarde. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 30 km/h, lo que proporcionará un alivio refrescante en las horas más calurosas del día. Este viento, aunque moderado, será suficiente para mantener el ambiente agradable y evitar que el calor se vuelva agobiante.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%. Esto significa que los residentes y visitantes de Baeza pueden planificar sus actividades sin preocuparse por cambios climáticos inesperados. La ausencia de nubes y la claridad del cielo permitirán disfrutar de un hermoso atardecer, que se espera que ocurra a las 20:17 horas.

En resumen, el tiempo en Baeza para hoy será predominantemente soleado, con temperaturas cálidas y un viento ligero que hará que el día sea perfecto para disfrutar de la ciudad. Se recomienda a los ciudadanos que se mantengan hidratados y que utilicen protección solar si planean estar al aire libre durante las horas pico de calor.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-17T21:02:12.